الصحة بغزة: 4 شهداء و20 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 4 شهداء و20 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن من بين الشهداء اثنين جرى تسجيلهما حديثاً، إلى جانب شهيد متأثراً بإصابته السابقة، وآخر تم انتشال جثمانه من مناطق متفرقة.

كما أشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 1,027 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 3,280 مصاباً، إضافة إلى انتشال 785 شهيداً خلال الفترة ذاتها.

ووفق بيانات الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,039 شهيداً و173,388 مصاباً.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن بسبب الظروف الميدانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام