القطان وحجازي أكدا عمق التحالف في الخط الوطني

​استقبل رئيس جمعية “قولنا والعمل”، الشيخ الدكتور أحمد القطان، رئيس “حزب الراية الوطني” علي حجازي، في مقر الجمعية في بلدة برالياس البقاعية وكان عرض للمستجدات المحلية والإقليمية.

​رحّب القطان بحجازي مؤكدًا “عمق التحالف المشترك في الخط الوطني الذي يضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار، لأن لبنان لا مصلحة له إلا أن يكون قوياً وعزيزاً ومواجهاً لكل التحديات”.

​ولفت إلى أن ” ما نشهده اليوم من قوة واقتدار للمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي يعطي يقيناً أكبر بأن هذا البلد لا يُحكم إلا من خلال الشراكة الحقيقية بين جميع أبنائه ودعم عناصر قوته”، مشددًا على أن “معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى المعادلة الوحيدة الكفيلة بحماية لبنان وردع أي محاولة للاعتداء عليه أو احتلال أرضه”.

ختم بدعوة اللبنانيين كافة، على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية، إلى “الالتفاف حول كل قوة من شأنها أن تعزز مكانة هذا البلد ووجوده وبقاء جميع أبنائه”.

​من جهته، عبّر حجازي عن اعتزازه بزيارة القطان، مشيداً بمواقفه “الشجاعة وثباته التاريخي إلى جانب خيار المقاومة الذي يمثل تطلعات كل أحرار الأمة”، وقال:”نتشارك وإياه في العمل الوطني الذي يهدف إلى تحصين الساحة الوطنية، في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف وطننا لبنان وأمتنا ولا سيما مشاريع التطبيع وفرض الاستسلام” .

وشدّد على “ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات كافة، وأن نكون دائماً حاضرين في ساحة النضال الوطني لمواجهة كل الاستحقاقات المقبلة”.

واعتبر أن “العمل في المرحلة المقبلة سيكون تحت عنوان حفظ السلم الأهلي وصون العيش المشترك، وتجنب كل مشاريع الفتنة المذهبية والطائفية والمناطقية لأن في ذلك خدمة مجانية للعدو الصهيوني”، منوهًا “بالدور الكبير والفاعل للشيخ القطان وصوته المرتفع دائماً في وجه كل المخططات التي تستهدف أمن لبنان والأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام