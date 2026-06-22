الثلاثاء   
   23 06 2026   
   8 محرم 1448   
   بيروت 00:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية العراقية ترحب بتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية

      مواضيع ذات صلة

      قاليباف: سنعزز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارتنا إلى سلطنة عمان

      قاليباف: سنعزز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارتنا إلى سلطنة عمان

      حراك نيابي واسع: من النزوح إلى الاتصالات والمعابر الحدودية

      حراك نيابي واسع: من النزوح إلى الاتصالات والمعابر الحدودية

      رئيس البنك المركزي الإيراني لـ “تسنيم”: لا يوجد أي إلزام بشراء المدخلات الزراعية من الولايات المتحدة

      رئيس البنك المركزي الإيراني لـ “تسنيم”: لا يوجد أي إلزام بشراء المدخلات الزراعية من الولايات المتحدة