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    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة إمرأة جراء اعتداء قوات صهيونية عليها بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس

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