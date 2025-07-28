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ناشطو “حنظلة” يضربون عن الطعام ويرفضون التوقيع للإفراج عنهم

خضع الناشطون الذين كانوا على متن سفينة “حنظلة” اليوم الاثنين للاستجواب من قبل الاحتلال الاسرائيلي، في حين أعلن بعضهم إضراباً عن الطعام اعتراضاً على احتجازهم التعسفي، في ظل توقع أن ترحّل سلطات الاحتلال 3 منهم خلال الساعات المقبلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن السفينة “حنظلة” وصلت إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط عصر أمس الأحد، بعد اقتيادها من قبل البحرية العدو التي اقتحمت السفينة في اليوم السابع من رحلتها الهادفة إلى كسر الحصار على قطاع غزة.

وأضافت أن الناشطين الذين كانوا على متن السفينة خضعوا للاستجواب، وسيحوّلون لاحقا إلى الشرطة الإسرائيلية.

ورفض 12 ناشط التوقيع على الترحيل الطوعي، إذ سيعرضون أمام المحكمة في إجراء قانوني قريبا.

وأضافت مصادر أن الناشطين الـ12 الرافضين للتوقيع يواصلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ اعتقالهم، تعبيراً عن احتجاجهم على ما وصفوه بالاحتجاز التعسفي وغير القانوني من قبل السلطات الإسرائيلية، من دون تفاصيل عن بقية الناشطين.

وقالت هويدا عراف المحامية والناشطة التي كانت على متن السفينة حنظلة، وأطلق سراحها، عن لحظات احتجاز جيش الاحتلال للناشطين، قالت في مقابلة مع وكالة الأناضول “كانوا مدججين بالسلاح ومسلحين أيضا بكاميرات كثيرة جدا، يحاولون من خلالها نشر بروبوغندا تظهر أنهم يتعاملون معنا بلطف ويقدمون لنا الماء والطعام، إلا أننا رفضنا ذلك تضامنا من الشعب الفلسطيني المجوّع بالقطاع”.

وليلة السبت، اقتحمت قوات من بحرية العدو السفينة “حنظلة” التي تقلّ 21 ناشطا من المتضامنين الدوليين أثناء توجهها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني، وسيطرت عليها.

وقبل الاقتحام، أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد اقتراب قوات بحرية إسرائيلية منها وهي على مقربة من شواطئ القطاع.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أبحرت “حنظلة” من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو/تموز باتجاه غزة.

المصدر: مواقع إخبارية