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   6 محرم 1448   
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    بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي

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