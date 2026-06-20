السبت   
   20 06 2026   
   5 محرم 1448   
   بيروت 21:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    قائد الجيش العماد رودولف هيكل: الأمن والاستقرار أولوية وإفشال مخططات العدو مسؤولية وطنية

    عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل اجتماعًا في اليرزة، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، خُصّص لعرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات المرتبطة بالمرحلة الحالية.

    وأكد قائد الجيش أنّ الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة، ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي، وأنّ المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مصرف لبنان دان استهداف فرعه في النبطية: إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي

    مصرف لبنان دان استهداف فرعه في النبطية: إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي

    المشهد جنوباً هو عجزٌ صهيوني أمام صمود المجاهدين وإرادة الدفاع عن لبنان

    المشهد جنوباً هو عجزٌ صهيوني أمام صمود المجاهدين وإرادة الدفاع عن لبنان

    بالصورة | الاعلام الحربي ينشر.. ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت

    بالصورة | الاعلام الحربي ينشر.. ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت