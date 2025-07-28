لبنان

الأمن العام يوقف قاتل أحمد الشهاب بعد استدراجه من سوريا : اعترف بجريمته بدوافع انتقامية



صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

“بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٥ فقد الإتصال باللبناني أحمد مصطفى الشهاب من أهالي بلدة الوزاني وتم العثور عليه مقتولا في محلة ميس الجبل عند طريق المستشفى باتجاه الوادي. ودارت الشبهات حول السوري ا. ع. تولد ١٩٩٨، الذي توارى عن الأنظار.

عليه باشرت القطعات المعنية في المديرية العامة للأمن العام بعملها الإستقصائي لتحديد مكان وجوده، و بنتيجة عملية أمنية نوعية تمكنت المديرية العامة للأمن العام من إستدراجه من سوريا و توقيفه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٥، في منطقة القاع. وبنتيجة التحقيقات الأولية اعترف بإرتكابه جريمة القتل بدوافع شخصية إنتقامية و فراره الى سوريا. ويتم متابعة التحقيقات بإشراف القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام