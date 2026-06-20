ايران تغلق مضيق هرمز بسبب إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم واستمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان

اعلنت القيادة المركزية لمقرّ خاتم الأنبياء في ايران اغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن والملاحة البحرية، بسبب إخلال الولايات المتحدة الصريح بالتزاماتها ونقضها للعهد فيما يتعلق بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم وردًا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان.

وجاء في نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾

(سورة التوبة، الآية 12)

🔹 نظرًا إلى إخلال الولايات المتحدة الصريح بالتزاماتها ونقضها للعهد فيما يتعلق بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما نتج عنها من قتل وحشي وتهجير لمئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلوم، وكذلك في ظل استمرار القوات الصهيونية المحتلة في عدم الانسحاب من أراضي جنوب لبنان، نُعلن أن مضيق هرمز سيُغلق أمام حركة السفن والملاحة البحرية.

🔹 ونؤكد أن هذه هي الخطوة الأولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته، وفي حال استمرار الاعتداءات، فسيتم التخطيط واتخاذ خطوات أخرى لإلزام العدو بتنفيذ تعهداته والالتزام بها.