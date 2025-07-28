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“القسام” تنشر مشاهد من كمين مركّب شرق خانيونس ضمن عمليات “حجارة داود”

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مشاهد مصوّرة من كمين مركّب نُفذ يوم السبت الماضي، ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”، واستهدف آلياتٍ تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف ناقلتي جند تابعتين لجيش الاحتلال، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة آخرين، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال في حينها.

كما وثّقت اللقطات لحظة قيام أحد عناصر القسام بزرع عبوة ناسفة داخل قمرة قيادة إحدى ناقلتي الجند، في إطار ما وصفته الكتائب بـ”العمل الفدائي المباشر”.

تأتي هذه العملية في سياق معركة “طوفان الأقصى”، التي تواصل فيها المقاومة الفلسطينية تنفيذ كمائن وعمليات نوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

سرايا القدس تعلن استهداف مواقع وتجمعات للعدو الصهيوني شمال وشرق غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”

وبدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت صباح الثلاثاء 16 تموز/يوليو 2025، مقر قيادة وسيطرة وتجمعًا لجنود وضباط من جيش الاحتلال الصهيوني شرق جباليا، شمالي قطاع غزة، بصواريخ من طراز (107)، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي عملية ميدانية أخرى، أفادت السرايا أنها وبالاشتراك مع كتائب الأنصار، قصفت بقذائف هاون نظامية من عيار 60 ملم تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وذلك في إطار العمليات المتواصلة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

المصدر: الاعلام العسكري