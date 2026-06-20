النائب هاشم: لا يجوز تغطية الاجرام الاسرائيلي في عالم يتغنى بالعدالة وحقوق الانسان

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان، ان “استمرار العدوان الاسرائيلي بشكله الهمجي الممنهج يؤكد الطبيعة العدوانية لكيان لم ولن يلتزم بالقرارات والقوانين والاعراف والمواثيق الدولية وينتهك يوميا ويتجاوز القانون الدولي الانساني”.

أضاف: “ما يحصل منذ لحظة اعلان مذكرة التفاهم الاميركي الايراني من قتل ودمار وتوسيع مساحة الاعتداءات الاسرائيلية يضع الدول المعنية بالتفاهم والذين يشكلون ضمانة ومظلة لارساء قواعد الاستقرار المطلوب في المنطقة والاقليم انطلاقا من لبنان امام مسؤوليتهم بوضع حد للغطرسة والعربدة والاجرام الصهيوني الذي اصبح يهدد الامن والاستقرار الدولي، ولا يجوز تغطية الاجرام الاسرائيلي في هذا العالم الذي يتغنى بالعدالة وحقوق الانسان وامام هذه الهمجية هم منها براء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام