غانتس يطالب نتنياهو بالرحيل: الدولة تتفكك

طالب عضو الكنيست ووزير حرب العدو السابق بيني غانتس نتيناهو بالرحيل عن الحكم في كيان العدو. وقال في مقابلة: أنتم منشغلون بجدل “مع بيبي أو ضده”، بينما لا تدركون أن قتلى سقطوا في لبنان من سكان الكيبوتسات والمدن ومن مختلف أنحاء البلاد. وأنتم تواصلون هذا السجال وكأن شيئًا لم يحدث، ولا ترون أن الدولة تتفكك.

واضاف: برأيي، يجب على بنيامين نتنياهو أن يرحل، فهو يتحمل المسؤولية عما جرى هنا، لكن رحيله وحده لا يكفي. يجب تشكيل حكومة وحدة صهيونية، فالناخب هو من سيحسم في النهاية، لكنني لست مستعدًا للاكتفاء بحكومة ضيقة ومتطرفة، فقد رأينا إلى أين يقودنا هذا النهج.