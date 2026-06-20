جيه دي فانس يقر بمحاولات التأثير الإسرائيلي على السياسة الأميركية ويؤكد وجود خلافات مع نتنياهو

أقر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بأن إسرائيل، كغيرها من الدول، تسعى للتأثير على السياسة الأميركية، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الخميس الماضي وجّه فيها انتقادات حادة إلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن مع إيران.

وشدد فانس، خلال برنامج حواري، على ضرورة أن يكون القادة الأميركيون حذرين للغاية في ما إذا كانوا يسعون لتحقيق أجندة تخدم مصالح الولايات المتحدة أم مصالح دولة أخرى.

واعترف بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لديه خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران.

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأميركية دائماً مع المصالح الإسرائيلية، لافتاً إلى أن انتقاد نتنياهو لا يعني بالضرورة معاداة السامية.

وأضاف: “يجب أن نكون حذرين جداً من وصف كل انتقاد بأنه كراهية لليهود”، متهماً بعض داعمي إسرائيل بعدم التمييز بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل، والخلط بين انتقاد حكومة معينة وكراهية اليهود.

وأشار إلى أن التوتر بين واشنطن وتل أبيب تصاعد عقب توقيع مذكرة التفاهم مع طهران، موضحاً أن فانس كان قد انتقد الخميس الماضي أعضاء في الحكومة الإسرائيلية الذين هاجموا التفاهم بين واشنطن وطهران، قائلاً إن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل مؤخراً صُنعت في الولايات المتحدة وبتمويل من دافعي الضرائب الأميركيين.

وخصّ فانس بالذكر، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” ثم في إفادة من البيت الأبيض، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، متسائلاً: “ما هو مقترحكم تحديداً؟ أنتم دولة تعدادها تسعة ملايين نسمة، لا يمكنكم ببساطة الاعتماد على القتل كوسيلة لحل كل مشكلة أمن قومي”.

وقال نائب الرئيس الأميركي إنه لا يثق بأي دولة، بما في ذلك إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، وهو ما خلّف حالة من الصدمة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية اختارت عدم الرد على تصريحات فانس، خشية تعميق الخلاف مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وردّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر منصة “إكس” قائلاً: “هذا هو المقترح.. التعامل مع نازيي القرن الحادي والعشرين كما تعاملت الولايات المتحدة مع نازيي القرن العشرين”.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 حزيران/يونيو الجاري التوصل إلى اتفاق من 14 بنداً يُعرف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد، ينص على وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات.

كما وقّع الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، مذكرة التفاهم رقمياً، والتي تتضمن وقف الحرب ومعالجة الخلافات عبر المفاوضات، إضافة إلى بنود تشمل إنهاء الحرب في عدة جبهات، بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.

المصدر: الجزيرة نت