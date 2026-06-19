قوى الامن عممت صورة المفقودة تالين مهدي أبو الهيجاء

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:”تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: تالين مهدي أبو الهيجاء (مواليد عام 2008، أردنيّة الجنسيّة) التي غادرت، بتاريخ 16-6-2026، منزلها الكائن في محلّة برج حمّود، إلى جهةٍ مجهولة، وانقطع الاتصال بها، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج حمّود في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 262786 -01 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.