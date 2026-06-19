الجمعة   
   19 06 2026   
   4 محرم 1448   
   بيروت 21:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ترامب يزعم انه طلب من الكيان الموافقة على وقف اطلاق النار

    ادعى الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب في ‌حديث مع إن.بي.سي ​نيوز إنه “​تحدث مع إسرائيل اليوم ⁠الجمعة وطلب ​منها الموافقة على ​وقف إطلاق النار مع حزب ​الله”.

    من جهته زعم سفير الكيان لدى واشنطن ان “إسرائيل أوقفت عملياتها “الهجومية” في لبنان ابتداء من الساعة 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن (6:30 مساء).
    ورغم هذه المزاعم نفذ العدو قصفا مدفعيا على النبطية وكفرتبنيت وغارة من مسيرة على زبدين.

    ونفذ العدو منذ فجر اليوم عشرات الغارات خصوصا بمنطقة النبطية ما ادى الى ارتقاء عشرات الشهداء واصابة العشرات. وكان العدو كرر على مدى الايام الماضية انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار الذي تنص عليه المذكرة الاميركية الايرانية وواصل قصفه بعدة مناطق اضافة الى محاولات التقدم للسيطرة على مرتفعات مثل تلة علي الطاهر بمحيط كفرتبنيت حيث واصلت المقاومة التصدي له ببسالة واوقعت قتلى وجرحى.

    مواضيع ذات صلة

    مراسل المنار: قصف مدفعي فسفوري من العدو الاسرائيلي يستهدف منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان

    مراسل المنار: قصف مدفعي فسفوري من العدو الاسرائيلي يستهدف منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان

    اعلام العدو: حزب الله بات يستهدف قادة الجيش الاسرائيلي بشكل مباشر فهو يعرف كيف يحدد المركبات التي يستخدمها القادة للتنقل

    اعلام العدو: حزب الله بات يستهدف قادة الجيش الاسرائيلي بشكل مباشر فهو يعرف كيف يحدد المركبات التي يستخدمها القادة للتنقل

    آخر التطورات من سويسرا مع مراسلنا عبد الخالق جباهي

    آخر التطورات من سويسرا مع مراسلنا عبد الخالق جباهي