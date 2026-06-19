ترامب يزعم انه طلب من الكيان الموافقة على وقف اطلاق النار

ادعى الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب في ‌حديث مع إن.بي.سي ​نيوز إنه “​تحدث مع إسرائيل اليوم ⁠الجمعة وطلب ​منها الموافقة على ​وقف إطلاق النار مع حزب ​الله”.

من جهته زعم سفير الكيان لدى واشنطن ان “إسرائيل أوقفت عملياتها “الهجومية” في لبنان ابتداء من الساعة 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن (6:30 مساء).

ورغم هذه المزاعم نفذ العدو قصفا مدفعيا على النبطية وكفرتبنيت وغارة من مسيرة على زبدين.



ونفذ العدو منذ فجر اليوم عشرات الغارات خصوصا بمنطقة النبطية ما ادى الى ارتقاء عشرات الشهداء واصابة العشرات. وكان العدو كرر على مدى الايام الماضية انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار الذي تنص عليه المذكرة الاميركية الايرانية وواصل قصفه بعدة مناطق اضافة الى محاولات التقدم للسيطرة على مرتفعات مثل تلة علي الطاهر بمحيط كفرتبنيت حيث واصلت المقاومة التصدي له ببسالة واوقعت قتلى وجرحى.