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   4 محرم 1448   
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    آخر التطورات حول التحضيرات الدولية لإطلاق المفاوضات من سويسرا مع مراسلنا عبد الخالق الجباهي

    المصدر: موقع المنار

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