المؤتمر الشعبي اللبناني يطالب السلطة اللبنانية بالانسحاب من المفاوضات المباشرة رداً على المجازر الصهيونية الوحشية

طالب المؤتمر الشعبي اللبناني السلطة اللبنانية بالانسحاب الفوري من المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني المقررة في 23 حزيران القادم في واشنطن، كحد أدنى من الرد على المجازر التي ارتكبها المجرمون الصهاينة ضد اللبنانيين اليوم.

وشدد بيان صادر عن أمانة الإعلام في المؤتمر على أن الإرهابي نتنياهو يسعى جاهداً لضرب مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية من خلال إراقة دماء اللبنانيين وتدمير المزيد من بيوتهم وارتكاب المجازر بحق السكان المدنيين من نساء وأطفال، ومن العار في ظل هذا الواقع أن تستمر السلطة في سلوك طريق المفاوضات المباشرة وترسل وفدها إلى واشنطن للقاء من يقتل الشعب اللبناني.

ولفت الى ان المجرمين الصهاينة، وبخطة معدة سلفاً للتنصل من قرار وقف إطلاق النار الشامل، حاولوا تحت جنح الظلام الاستفادة من الهدوء الحذر في الجنوب، والتسلل إلى تلة علي الطاهر للسيطرة عليها، بعد فشلهم على مدار ايام طويلة من العمليات العسكرية في تحقيق ذلك، فواجهوا مقاومة عنيفة كبدتهم خسائر فادحة، فاذ بهم ينتقمون من المدنيين اللبنانيين بمجازر وحشية في الجنوب والبقاع.

وطالب البيان السلطة اللبنانية بالانسحاب الفوري من المفاوضات المباشرة، والانتقال إلى موقع المواجهة مع العدو الصهيوني من خلال سلسلة إجراءات وقرارات تبدأ بحملة اتصالات دبلوماسية عاجلة مع الدول العربية والأجنبية لفضح النوايا والجرائم، ودعوة هذه الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية، ودول الوساطة باكستان وقطر والسعودية وتركيا ومصر، للضغط بشدة وإلزام الكيان الصهيوني على الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار والخروج من لبنان، مع التمسك بحق معاقبة الصهاينة على جرائمهم المستمرة ضد لبنان.

المصدر: بيان