ايران | قاليباف يؤكد الالتزام بتوجيهات السيد الخامنئي: لن نسمح لواشنطن بالمساس بحقوق إيران ومحور المقاومة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قالیباف، التزامه الكامل بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد مجتبى خامنئي، بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة، مشدداً على أن السلطات الإيرانية ستعمل على تنفيذ الشروط المحددة فيها ومتابعة التزامات الولايات المتحدة.

وفي رسالة وجهها إلى السيد الخامنئي، أعرب قاليباف عن شكره لـ”الرسالة الحكيمة والهادية” التي وصفها بأنها “خريطة طريق” أوضحت أن إتمام مذكرة التفاهم لا يمثل نهاية المسار، بل بداية “طريق صعب ومتعرج” يهدف إلى استيفاء حقوق الشعب الإيراني والمقاومة من “العدو غير الملتزم بتعهداته”.

وقال إن الرسالة وما تضمنته من تأكيد على ضرورة تحقيق الشروط المحددة في مذكرة التفاهم عززا قدرة المؤسسات الإيرانية على متابعة تنفيذ الالتزامات الأميركية، مؤكداً أن هذه التوجيهات ستكون موضع التزام كامل من قبل المسؤولين الإيرانيين.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن بلاده “لن تسمح للطرف المقابل، عبر الإخلال بالالتزامات أو فرض الإملاءات، بالمساس بحقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة”، مؤكداً أن الدبلوماسية تمثل أحد ميادين المواجهة إلى جانب سائر أدوات الصمود والمقاومة.

وأضاف أن ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم “لا يكمن في بنودها فحسب، بل في استعداد الإيرانيين للتضحية وفي قوة الجمهورية الإسلامية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة وإسرائيل اختبرتا هذه القوة خلال الحرب الأخيرة”.

وأكد قاليباف أن إيران متمسكة بالشروط والخطوط الحمراء التي حددتها قيادتها، وأن المفاوضات بالنسبة لها تشكل “مساراً لنيل حقوق الشعب الإيراني”، محذراً من أن أي محاولة لفرض مطالب إضافية ستقابل برد حازم.

وقال إن بلاده أثبتت أنها مستعدة للرد على أي اعتداء، مضيفاً أن “اليد على الزناد” في مواجهة

“العدو”.

وفي ختام رسالته، شكر قاليباف السيد الخامنئي على توضيح مسار المفاوضات في هذه المرحلة، معرباً عن أمله في أن تسهم التوجيهات الصادرة في توحيد مختلف شرائح المجتمع الإيراني خلف الشروط الواردة في مذكرة التفاهم وفي مواجهة الضغوط الخارجية.

المصدر: وكالة يونيثوز