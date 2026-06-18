آية الله الخامنئي: المفاوضات المباشرة التي ستجري لا تعني قبول وجهة نظر العدو

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي إلى الشعب الإيراني في بيان له الخميس بشأن مذكرة التفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة “أيها الشعب الإيراني الوفيّ، كما علمتم، تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة”، وتابع “في مسار الوصول إلى هذه المرحلة، بذل المسؤولون المعنيون جهودًا كبيرة بدافع الحرص وحسن النية، وبالطبع كان رئيس الولايات المتحدة هو الذي استخدم، من موقع العجز والاضطرار، مختلف وسائل الضغط لتحقيق هذا الأمر”.

واضاف آية الله الخامنئي “أما أنا، فمن حيث المبدأ، كان لي رأي آخر، لكن نظرًا للتعهّد الذي قدّمه لي السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، نيابةً عن نفسه وعن سائر الأعضاء، بشأن صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وإعلانه الصريح تحمّل مسؤولية ذلك، فقد أصدرت الإذن بالموافقة عليه”، وتابع “كما أكّدوا أيضًا بشكل صريح أنهم لن يرضخوا لأي مطالب مفرطة إذا حاول الطرف الأمريكي فرضها”.

وقال آية الله الخامنئي إنه “من هذه اللحظة، فإننا، أي أنتم أيها الشعب الأبيّ وهذا الخادم المتواضع، سننتظر تحقيق الشروط المذكورة، غير أنه من البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستُجرى في المستقبل لا تعني قبول وجهة نظر العدو”، وتابع “نأمل أن تجلب الدعوات الخيّرة لسيدنا ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ مختلف ألوان النصر والفتوحات للشعب الإيراني الشريف”.

المصدر: موقع المنار