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   3 محرم 1448   
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    الجيش اللبناني والفرق الإسعافية تدخل حداثا لفتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء وسط إطلاق نار

    المصدر: موقع المنار

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