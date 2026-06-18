وزير العمل يطلق جدول الأعمال الطبية الجديد ويعلن توسيع التقديمات الصحية والاجتماعية للضمان

أعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر، خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إطلاق جدول الأعمال الطبية الجديد، إلى جانب حزمة من الإجراءات والتقديمات الصحية والاجتماعية التي أقرها الصندوق خلال الفترة الماضية.

وأكد حيدر أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاستشفائية، بما يواكب التطورات الطبية الحديثة ويلبي حاجات المضمونين.

وأشار إلى أن التقديمات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين جودة الرعاية الصحية، مشدداً على التزام الوزارة وإدارة الضمان الاجتماعي بمواصلة تطوير الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان.

المصدر: موقع المنار