أمريكا | رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الجديد: فصل جديد للبنك المركزي والتزام باستقرار الأسعار

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش عن بدء “فصل جديد” في عمل البنك المركزي، كاشفاً عن توجهات لإعادة مراجعة آليات عمل المؤسسة وسياساتها النقدية، مع التأكيد على أولوية تحقيق استقرار الأسعار.

وجاءت تصريحات وارش خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حيث أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تقييم لعدد من جوانب عمل الاحتياطي الفيدرالي، في إطار ما وصفه بمحاولة طرح “أسئلة صعبة” على المؤسسة بهدف تحسين الأداء والوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق والأسر والشركات.

وأكد وارش أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية سيبقى متمثلاً في استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رغم التقدم المحقق، في وقت يواصل فيه البنك المركزي مراقبة تطورات الاقتصاد الأميركي عن كثب.

كما أشار إلى أن بيانات سوق العمل تُظهر مؤشرات إيجابية، معتبراً أن اتجاه الوظائف يسير في مسار جيد، وأن النمو القائم على الإنتاجية يُعد عاملاً إيجابياً وليس مصدر قلق للاقتصاد.

وفي إطار خططه الإصلاحية، أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن تشكيل فرق عمل متخصصة لمراجعة خمسة محاور رئيسية، تشمل أساليب التواصل في البنك المركزي، وهيكل الميزانية العمومية، واعتماد البيانات الاقتصادية، وسياسات التوظيف والإنتاجية، إضافة إلى أطر استهداف التضخم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، وسط توقعات بمراجعة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الضغوط التضخمية التي تدفع البنك إلى الإبقاء على نهج حذر في قراراته.

المصدر: وكالة يونيوز