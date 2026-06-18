الخميس   
   18 06 2026   
   3 محرم 1448   
   بيروت 05:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    شويغو: صربيا تظهر بوادر ثورة ملونة يجري التحضير لها برعاية الغرب

      أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة في صربيا يشير إلى محاولات لإحداث “ثورة ملونة” من الغرب باستخدام أساليب العلاقات العامة الحديثة.

      وأوضح شويغو في مقال له في صحيفة “إزفستيا” أن “الهدف الأساسي لمبادري الثورة الملونة في المرحلة الأولى هو إثارة استياء شعبي واسع النطاق ضد تصرفات السلطات”.

      وأضاف: “يتم استخدام تقنيات العلاقات العامة الحديثة لتحفيز نمو المشاعر المعادية للحكومة، وبشكل عام، أزمة الثقة المؤسسية “.

      ويرى أنه على سبيل المثال” تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في صربيا في الفترة 2025-2026، وهي مهد إحدى أولى الثورات الملونة الحديثة”.

      وذكر سكرتير مجلس الأمن الروسي أنه “على الرغم من أن تصاعد الاحتجاجات لم تؤد بعد إلى تغيير السلطة في بلغراد، إلا أنها تحمل بذور الثورة الملونة، بما في ذلك تلك المشابهة لسيناريو الميدان الأوروبي الأوكراني عام 2014”.

      وأكد شويغو أن “المنظمات غير الحكومية الغربية تلعب دورا بالغ الأهمية ضمن الأدوات المستخدمة، وترتبط هذه الهياكل التي تعنى بالقوة الناعمة تنظيميا وماليا بوزارة الخارجية الأمريكية وأجهزة استخباراتها وحلفائها”.

      المصدر: صحيفة ازفستيا الروسية

      مواضيع ذات صلة

      موسكو وطهران تنسقان جهودهما في الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن إيران

      موسكو وطهران تنسقان جهودهما في الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن إيران

      موسكو تقول إنها أطلقت نيرانا تحذيرية باتّجاه يخت اقترب “على نحو خطير” من فرقاطة روسية في المانش

      موسكو تقول إنها أطلقت نيرانا تحذيرية باتّجاه يخت اقترب “على نحو خطير” من فرقاطة روسية في المانش

      خبير يكشف احتياطي النفط الصخري في روسيا

      خبير يكشف احتياطي النفط الصخري في روسيا