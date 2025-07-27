لبنان

عدوان إسرائيلي يشعل حريقًا واسعًا في بلدة ياطر الجنوبية والبلدية تحذّر من كارثة بيئية

اندلع حريق واسع النطاق في بلدة ياطر الجنوبية، مساء اليوم، جرّاء استهداف طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي لوادي عين التينة الواقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدة، عبر إلقاء قنابل حارقة.

وأدى الاعتداء إلى اشتعال النيران في الأحراج الطبيعية والمناطق المحيطة، فيما ارتفعت أعمدة الدخان في سماء المنطقة، وسط مخاوف من توسّع رقعة الحريق.

وناشدت بلدية ياطر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التدخّل العاجل للمساعدة في إخماد الحريق، محذّرة من أن التأخر في الاستجابة قد يتسبب بكارثة بيئية ويؤدي إلى خسائر جسيمة في الممتلكات الزراعية والطبيعية.

وتعبّر الجهات المحلية عن خشيتها من امتداد النيران إلى المناطق السكنية، خاصة في ظلّ صعوبة وصول آليات الدفاع المدني إلى عمق الوادي، نتيجة غياب الطرقات المهيّأة وارتفاع درجات الحرارة.

المصدر: المنار