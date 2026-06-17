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   2 محرم 1448   
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    لبنان

    فتح طرقات وانتشال شهداء في عدد من البلدات في القطاع الأوسط

      افاد مراسلنا في الجنوب انه في ما يخص بعض قرى القطاع الأوسط تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للهيئة الصحية الإسلامية وبلدية بلدة شقرا من فتح معظم الطرقات، كما أنجزت جزءًا من مهمة انتشال جثامين الشهداء.

      وفي بلدة برعشيت، أنجزت فرق الهيئة الصحية الإسلامية وبلدية البلدة فتح جميع الطرقات الأساسية والفرعية، وتم وصل الطريق العام الممتد من برعشيت إلى بيت ياحون، فيما يُتابَع عن كثب ملف جثامين الشهداء.

      وفي بيت ياحون، تم الانتهاء من فتح الطرقات الرئيسية والفرعية وصولًا إلى مدخل بلدة كونين.

      أما في بلدة كونين، وبمواكبة من الجيش اللبناني، تقدمت الجرافات إلى مدخل البلدة وأزالت بعض الردميات، في حين تم توثيق وجود آليتين مسيّرتين يُعتقد أنهما مفخختان بالقرب من محطة فوعاني شمالي البلدة.

      وفي بلدة حداثا، توغلت صباحًا قوة معادية مؤلفة من أربع دبابات وجرافة من جهة شقيف النمل باتجاه وسط البلدة، وكانت هذه الآليات قد شوهدت في المكان نفسه قرابة الساعة الرابعة.

      أما في بلدة الطيري، فلم يتمكن أحد حتى الساعة من الدخول إليها بسبب تواجد العدو في شقيف النمل جنوب شرق ووسط حداثا، فيما تتمركز قوة معادية بالقرب من مدينة الملاهي في البلدة.

      المصدر: موقع المنار