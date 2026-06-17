مجلس الشيوخ الأميركي يُحبط بفارق ضئيل محاولة ديمقراطية لوقف الحرب على إيران

أحبط مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء بفارق ضئيل، أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لوقف الحرب على إيران.

وعارض 48 عضواً في المجلس قانون صلاحيات الحرب، في حين أيده 47 عضواً، في أحدث محاولة يبادر بها الديمقراطيون منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجماتهما الجوية على إيران في شباط الماضي.

وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حدّ بعيد، إذ صوّت أربعة جمهوريين مع معظم الديمقراطيين لصالح القرار، بينما صوّت السناتور الديمقراطي جون فيترمان، عن ولاية بنسلفانيا، ضده إلى جانب معظم الجمهوريين.

كما لم يشارك في التصويت خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ، وهم جمهوريان وديمقراطيان وعضو مستقل.

وفي الأثناء، ينتظر المشرعون أن تزودهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفاصيل حول مذكرة التفاهم التي أعلن عنها يوم الأحد لإنهاء الحرب.

وقد دعا الديمقراطيون، وبعض زملاء ترامب الجمهوريين، الإدارة إلى تزويدهم بتفاصيل محددة عن الخطة، فيما أعرب الديمقراطيون، على وجه الخصوص، عن شعورهم بأنهم تُركوا في جهل تام بتفاصيلها.

وكان مجلس الشيوخ قد صوّت في 19 أيار لصالح النظر في القرار الثامن بشأن سلطات الحرب الذي قدمه الديمقراطيون، بتأييد الجمهوريين الأربعة أنفسهم، إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء فيترمان.

ويواجه هذا الإجراء، الذي يقوده السناتور تيم كين عن ولاية فرجينيا، تصويتاً إجرائياً آخر قبل طرحه للتصويت على إقراره في مجلس الشيوخ، بينما يعمل مقدمو القرار على حشد الدعم.

المصدر: وكالات