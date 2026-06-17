وحدة النقابات في “حزب الله” كرّمت الحجاج في 8 قطاعات نقابية بقاعية

أعلنت التعبئة العمالية في وحدة النقابات والعمال المركزية في “حزب الله” في بيان، أنها “نفذت سلسلة جولات ميدانية واسعة، شملت عدداً من البلدات في البقاع، حيث زار مسؤولو القطاعات ومندوبو الشعب النقابية حجاج بيت الله الحرام العائدين من الديار المقدسة، وقدموا لهم التهاني والتبريكات بمناسبة أداء فريضة الحج، وسلموهم شهادات تقدير تكريمية عربون وفاء وتقدير”.

ففي القطاع الأول، شملت الزيارات بلدتي تمنين التحتا وأبلح، فيما جال وفد القطاع الثاني في بلدات عين كفرزبد والناصرية وسرعين والنبي شيت. أما القطاع الثالث فقد نفّذ جولة في قرى القطاع الغربي شملت لقاء عدد من الحجاج وعوائل الشهداء، بينما زار وفد القطاع الرابع حجاج بلدة نحلة”.

في القطاع الخامس، “شملت الجولة بلدات حربتا وشعت والعين واللبوة، فيما زار وفد القطاع السادس بلدات الدورة الشمالية وبديتا والإيرانية وسهلات المياه والإمام علي والباقر. كما نفّذ القطاع الثامن جولة تكريمية شملت حجاج بلدة بريتال”.

تخللت الجولات “لقاءات مع عدد من عوائل الشهداء الذين أُدّيت فريضة الحج عن أبنائهم بالإنابة، تأكيداً على نهج الوفاء لتضحيات الشهداء الذين صنعوا بدمائهم معادلات العزة والكرامة وصانوا الوطن وسيادته”.

وأجمع الحجاج وذووهم خلال اللقاءات على “الإشادة بهذه المبادرة التي تعزز أواصر التواصل والتكافل الاجتماعي، معبرين عن اعتزازهم بخيار المقاومة وتضحيات الشهداء والجرحى والمجاهدين، ومؤكدين أن ثقافة الوفاء والتضحية ستبقى راسخة في وجدان أبناء المجتمع والأجيال القادمة”.

وأكدت الوحدة “مواصلة نهج التواصل مع الأهالي ومشاركتهم مختلف مناسباتهم الدينية والاجتماعية، بما يعزز قيم الوفاء والانتماء والتلاحم الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام