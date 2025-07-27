لبنان

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة



صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر – بعلبك والشيخ عياش – عكار، وأوقفت المواطنَين (ع.ح.) و(ه.ش.) لارتكابهما عدّة جرائم منها: الخطف، الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية السوري (م.ج.) والمواطنَين (ح.ح.) و(ن.ح.) لتعاطيهم المخدرات وترويجها وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم سلاحًا وذخائر حربية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام