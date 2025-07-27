تقارير مصورة

45 شهيدًا وعشرات الجرحى بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد 45 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب المئات بجراح، منذ فجر اليوم السبت، جراء استهدافات متفرقة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، معظمها طالت نقاط توزيع المساعدات وخيام النازحين.

وأفادت مصادر طبية بوصول 12 شهيدًا و210 إصابات إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، جميعهم من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في منطقة زكيم شمال غربي القطاع.

كما أعلن مستشفى العودة عن وصول 13 شهيدًا بينهم 4 أطفال وسيدة، إضافة إلى 113 مصابًا، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لنقطة توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، استشهد شهيد واحد على الأقل، وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف جوي إسرائيلي لمجموعة مدنيين قرب مسجد حسن البنا، فيما سُجل أيضًا سقوط شهداء وجرحى في قصف مماثل قرب مسجد الشمعة في الحي ذاته.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا عماد عيد.

وفي منطقة السودانية شمال غربي القطاع، استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف استهدف منتظري المساعدات.

وأسفر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس، عن استشهاد 7 مواطنين، في حين سُجل 5 شهداء وجرحى في قصف مماثل على خيمة أخرى في المنطقة ذاتها.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد مواطن برصاص قناصة الاحتلال قرب شركة الكهرباء أثناء انتظاره للحصول على المساعدات.

واستشهدت طفلة وسيدة جراء سقوط حجارة عليهما خلال وجودهما أمام فرن للخبز، عقب قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في برج الوليد بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي خان يونس، استشهد الطفل عبيدة هاني عزوم وأُصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات في شارع الطينة جنوب غربي المدينة، كما أُعلن عن استشهاد فادي عوض المصري (أبو شلوف) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أسابيع في قصف استهدف خيمة في منطقة المواصي غرب المدينة.

وفي دير البلح وسط القطاع، ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة إلى 4، فيما سقط 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف مماثل استهدف خيمة أخرى جنوب المدينة.

كما أُصيب عدد من المدنيين إثر استهداف طائرات الاحتلال لخيمة نازحين قرب محطة التحلية في منطقة البركة ذاتها.

ميدانيًا، فجّر جيش الاحتلال مبانٍ سكنية بشكل متعمد في الجهة الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف الأحياء الشرقية للمدينة، ترافق مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

كما فجّر جيش الاحتلال روبوتًا مفخخًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في عملية عسكرية عدّها ناشطون تصعيدًا خطيرًا ضد المناطق السكنية.

وفي تطور ميداني آخر، شنّت طائرات الاحتلال غارات جوية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، إضافة إلى غارة جديدة شرقي مدينة غزة.

وقد نقلت سيارات الإسعاف شهيدة وعددًا من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، في ظل استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية التي تطال المدنيين بشكل مباشر.

المصدر: مواقع