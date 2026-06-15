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    عربي وإقليمي

    الأردن يرحب باتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني

      أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية “بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق دائم”.

      هذا وثمنت الأردن جهود باكستان وقطر والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق، وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود.

      إلى ذلك، أكدت “أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار”، و “أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل الحرب.

      كذلك، جددت الأردن “موقفنا الثابت الداعم لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

      المصدر: وكالات

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