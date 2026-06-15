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    لبنان

    أرسلان: نثمّن موقف ايران وعلى الدولة اللبنانية أن تتعاطى بمسؤولية كبيرة إزاء ما حدث

      كتب رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس”: “ما حصل بالأمس من اتفاق تفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يشكّل خطوةً مهمة وكبيرة نحو استقرار المنطقة الإقليمية ككل”.

      اضاف “لا يسعنا إلا أن نثمّن الوساطة الباكستانية الجديرة بالتقدير، ونشكر كل الجهود التي بُذلت للوصول إلى هذا التفاهم، ولا سيما من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر. كما نثمّن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمسّك بوقف إطلاق النار في لبنان”.

      واكد ان “على الدولة اللبنانية أن تتعاطى بمسؤولية كبيرة إزاء ما حدث، وأن تستثمر ما يجري في المنطقة بما يحفظ كامل حقوق لبنان وسيادته الوطنية وأن تكفّ عن الاستمرار في مواقف لا تمتّ إلى الواقعية السياسية بصلة، وتتمسّك بكل ما يحفظ وحدة اللبنانيين وحقوقهم فوق كل اعتبار، وتعيد النظر في كل المقاربات التي تكاد تطيح بكل شيء”.

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