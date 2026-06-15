الرئيس عون: أتوجه بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة وإلى كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية