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    دولي

    “سي إن إن”: الجيش الأمريكي تلقى توجيهات برفع الحصار في مضيق هرمز يوم الجمعة

      صرح مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن” بأن الجيش الأمريكي تلقى توجيهات برفع الحصار الأمريكي في مضيق هرمز يوم الجمعة في انتظار توقيع الاتفاق مع إيران.

      وقال المسؤول الأمريكي إن هذا هو الوضع في الوقت الحالي، وإن الأمور قد تتغير حتى يوم الجمعة القادم.

      وأعلن الرئيس دونالد ترامب في البداية يوم الأحد أنه، عقب اتفاق مع طهران، سيأذن بـ”الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي” المفروض على موانئ إيران. ثم صرح لاحقا يوم الأحد قائلا: “مع فتح المضيق بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط مجددا من كلا الجانبين إلى المنطقة والعالم!”.

      وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فجر اليوم الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية. مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه يوم الجمعة الموافق 19 حزيران / يونيو.

      المصدر: شبكة CNN

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