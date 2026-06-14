قائد مقر خاتم الأنبياء: اصابع ابناء القوات المسلحة على الزناد

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في ايران اللواء علي عبد اللهي أن أبناء الشعب في القوات المسلحة “أصابعهم على الزناد” ومستعدون لإطلاق النار على قلب العدو.

وأفادت وكالة تسنيم بأن اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، قال في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني البطل: إن مقاومة الشعب الإيراني البطل ونهضته المتجددة قد دشنتا فصلاً جديداً في التحولات الدولية، ورسختا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها “قوة عالمية مؤثرة”.

اضاف إن أبناءكم في القوات المسلحة، ولا سيما القادة الشهداء الذين تخرّجوا في مدرسة الإمام الخميني (رض) والإمام الخامنئي الشهيد، كانوا وما زالوا يعدّون العداء للاستكبار العالمي والصهيونية جزءاً لا يتجزأ من ماهية الثورة الإسلامية منذ الأيام الأولى للنهضة.

وقال: لقد وفّرت أحداث العام الأخير، من الحرب التي استمرت 12 يوماً إلى “حرب رمضان”، رغم الخسائر الفادحة والألم المبرح الناجم عن استشهاد الإمام الشهيد والقادة والمواطنين الأبرياء، فرصةً كبيرة لـ”تصفية حساب تاريخية” مع المجرمين وقد أنزلت القوات المسلحة بهم، مستندةً إلى دعم الشعب وبعونٍ إلهي، ما كانوا يستحقونه.

وتابع إننا نعلن اليوم بكل اقتدار: إن قدراتنا القتالية والدفاعية، وقوتنا الصاروخية والبحرية والمسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي، أصبحت أقوى مما كانت عليه في السابق، وقد شهدت مزيداً من التطوير تحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله العالي)، وإن أبناء الشعب في القوات المسلحة ” أصابعهم على الزناد” ومستعدون لإطلاق النار على قلب العدو.

واشار الى ان الهدف المقدس المتمثل في تحرير القدس والثأر لدم الإمام الشهيد لن يُنسى أبداً ونحن نترقب أصغر هفوة من العدو المعتدي لكي نلقنه درساً لا يُنسى ويكون خاتمةً له.

