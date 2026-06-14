الأحد   
   14 06 2026   
   28 ذو الحجة 1447   
   بيروت 05:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة القليلة

      مواضيع ذات صلة

      البرادعي ينتقد ترامب: اتفاق إيران عودة للصفر بعد قتل ودمار وأضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد العالمي

      البرادعي ينتقد ترامب: اتفاق إيران عودة للصفر بعد قتل ودمار وأضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد العالمي

      “الجبهة الداخلية الإسرائيلية”: إنذار خاطئ سبب تفعيل صفارات الإنذار في إيلات

      “الجبهة الداخلية الإسرائيلية”: إنذار خاطئ سبب تفعيل صفارات الإنذار في إيلات

      “رويترز”: الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “ايبولا” إلى 710

      “رويترز”: الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “ايبولا” إلى 710