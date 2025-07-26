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العدو الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات في عدة مناطق بالضفة المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء السبت خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما شهدت مناطق في وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة اقتحامات مماثلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأجبرت المواطنين في حي البياضة على إغلاق محالهم التجارية، ومنعت حركة المركبات واحتجزت عددا من الشبان واستجوبتهم، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق”.

وقالت المصادر إن المستوطنين الصهاينة واصلوا اعتداءاتهم على المزارعين في البلدة، إذ أجبروهم على مغادرة أراضيهم الواقعة في منطقة وادي الشيخ، فيما احتجز جنود الاحتلال عددا من المزارعين وحققوا معهم وهددوهم بالاعتقال في حال عودتهم إلى أراضيهم”.

من جهة ثانية، قالت المصادر “أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقل شابان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم”.

وأضافت المصادر انه “في رام الله، اقتحمت قوات جيش الاحتلال، بلدة ترمسعيا، شمال شرقي المدينة، وانتشرت في شوارعها دون أن يبلغ عن مداهمات، وسط تخوفات من هجمات محتملة قد تشنها مجموعات استيطانية متطرفة كانت تنشط في محيط البلدة خلال الأيام الماضية”.

وتابعت المصادر انه “في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي في منطقة وادي الفارعة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، ما تسبب في اشتعال النيران في أراضٍ زراعية مجاورة، قبل أن تنسحب الآليات العسكرية باتجاه حاجز الحمرا”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام