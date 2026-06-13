المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند السّاعة 05:00‏ تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة كفرتبنيت بصلية صاروخيّة.

المصدر: موقع المنار