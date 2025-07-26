لبنان

مراد: لن نسمح باستغلال غياب أي فريق سياسي لإدخال قوى من خارج المنطقة

أكد رئيس “لجنة التربية النيابية” في لبنان النائب حسن مراد أن “المنطقة ليست مشاعًا ولا أرضًا بورًا مفتوحة للاستثمار السياسي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري هو نتيجة تغيّرات سياسية في الإقليم ومحاولات استغلال غياب طرف سياسي لبروز طرف آخر”.

وأوضح مراد خلال رعايته السبت حفل تكريم الطلاب المتفوّقين في مؤسسات الغد الأفضل التربوية في الخيارة – البقاع أن “حزب الاتحاد وتيار الغد الأفضل وُلدا في عين المنطقة في سبعينيات القرن الماضي”، وتابع “كنّا وسنبقى حاضنة العمل السياسي في هذه المنطقة وحاضرين فيها ولن نقبل باستغلال غياب أو استضعاف أي فريق سياسي، خصمًا كان أم حليفا، للتعويض عنه بأحزاب أو تيارات أو قوى سياسية من خارج المنطقة”.

وأضاف مراد ان “المنطقة تملك بذرة الخير ومقوّمات النفوذ، وحضورها على الساحات العالمية جاهز، رغم محاولات السيطرة عليها وتفتيتها وطمس قضيتها المركزية”، وشدد على أن “فلسطين ستبقى قضية العرب والمسلمين والمسيحيين، فهي مهد السيد المسيح عليه السلام ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام”.

المصدر: موقع المنار