اعلان مواعيد مراسم وداع وتشييع الامام الشهيد السيد الخامنئي

أعلنت لجنة إحياء ذكرى عروج الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، في بيانها الثالث، عن جدول مراسم التوديع والتشييع والدفن المقررة للراحل، مؤكدةً أن الاستعدادات جارية لإقامة مراسم واسعة النطاق بمشاركة شعبية ورسمية.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (الأحزاب: 23)

إثر العروج الدامي للمرجع عظيم الشأن في عالم التشيّع، والقائد الحكيم للثورة الإسلامية، وحامل لواء جبهة الحق والمقاومة، الإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، يخيّم الحزن على العالم الإسلامي لفقدان رجلٍ عظيم أفنى عمره المبارك بأسره في سبيل إعلاء كلمة الحق، والدفاع عن الإسلام، وخدمة الناس، وهداية الأمة الإسلامية. لقد أبقى ذلك القائد الشهيد راية استقلال إيران العزيزة، وراية هداية الأمة الإسلامية وعزّتها، خفّاقةً على الدوام، بما امتلكه من إيمانٍ راسخ، وجهادٍ مخلص، وصبرٍ ثابت، وبصيرةٍ إلهية نافذة. وسيبقى اسم هذا الفريد في عصره وذكراه حيَّين خالدين في سجلّ تاريخ إيران العزيزة، وفي ذاكرة العالم الإسلامي، وفي قلوب أحرار العالم أجمع.

إنّ لجنة إحياء ذكرى عروج الإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (أعلى الله مقامه الشريف)، إذ تتقدّم بأحرّ آيات العزاء إلى الحضرة المباركة لصاحب العصر والزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، وإلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظلّه الوارف)، وإلى جميع الشعوب الحرة المتمسكة بنهج الحق، فإنها تعبّر عن بالغ شكرها وعميق تقديرها لما أبداه شعب إيران الإسلامية المبعوث، وسائر المتيّمين بالإسلام والثورة الإسلامية، من حضورٍ حاشد ووفاءٍ صادق في هذه المناسبة الأليمة.

واستناداً إلى البيانات السابقة الصادرة عن هذه اللجنة، ونظراً إلى الترتيبات الجارية، نُعلم عموم أبناء الشعب الشريف وجميع المعزّين بأن مراسم الوداع، وتشييع ومواراة الجثمان الطاهر لذلك الإمام المجاهد الشهيد، إلى جانب أفراد عائلته من الشهداء الأبرار: الدكتور مصباح الهدى باقري كني، والسيدة بشرى الحسيني الخامنئي، وزهراء حداد عادل، وزهراء محمدي كلبايكاني (رضوان الله عليهم أجمعين)، ستُقام وفق البرنامج الآتي:

-يوما السبت 4 والأحد 5 تمّوز/ يوليو 2026 (الموافق 19 و 20 محرم) :مراسم توديع الجثمان الطاهر في مصلى الإمام الخميني (قدّس سرّه) في طهران.

-يوم الاثنين 6 تمّوز/ يوليو 2026 (الموافق 21 محرم): مراسم التشييع في طهران.

-يوم الثلاثاء 7 تمّوز/ يوليو 2026 (الموافق 22 محرم): مراسم التشييع في مدينة قم المقدسة.

-يوم الخميس 9 تمّوز/ يوليو 2026 (الموافق 24 محرم ليلة شهادة الإمام السجاد عليه السلام) : مراسم التشييع في مشهد المقدسة والدفن في الروضة الملكوتيّة للإمام الرّضا (عليه آلاف التحية والثناء).

إننا ندعو عموم أبناء الشعب الشريف والعزيز، وأحرار العالم، والمتيّمين بمدرسة الإسلام، والمحبين لإيران، إلى المشاركة في هذه المراسم المهيبة لتوديع ذلك القائد الشهيد.

وفي الختام، نتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع الأجهزة المعنية والمجموعات الشعبية على ما بذلته من جهود وما أعدّته من تمهيدات وخطط واسعة لإقامة هذا الحدث، مؤكدين في الوقت نفسه أن الدور المحوري في إحياء هذه المراسم إنما يقع على عاتق هذا الشعب الشريف، الحاضر دومًا في الساحة، بوصفه صاحب العزاء الأول، لتتجلّى، بعون الله، صورة مهيبة وفريدة لحدثٍ شعبي استثنائي.

وسوف يُعلن عن تفاصيل هذه المراسم وبرنامجها الكامل للعموم في وقت لاحق.