لبنان

الحاج حسين خليل زار ارسلان.. الأعمال الإجرامية بالسويداء لا تخدم إلا العدو

زار المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل السبت رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال إرسلان في دارته في خلدة حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ولبنان وسوريا.

وتوقف الطرفان عند الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء، حيث أكدا على “حق كل المكونات السورية في أن تكون محمية في بلادها وشريكة في الحكم وإدارة البلد”، واستنكرا “الاعمال الاجرامية الشنيعة والقتل المروع في السويداء وجوارها الذي يغذي روح الفتنة والتناحر في المنطقة ولا يخدم إلا المخطط الصهيوني العدواني”.

كما استنكر الطرفان “الاعتداءات الإسرائيلية الاجرامية اليومية على لبنان ارضاً وشعباً ومنشآت”، وطالبا “الدولة اللبنانية بجميع أركانها القيام بكل ما يلزم داخلياً وخارجياً لوضع حد لهذه الأفعال الاجرامية”.

من جهة ثانية، دان الطرفان “العدوان الصهيوني الغادر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة وسياسة التجويع القاتل في أبشع مجزرة ترتكب في هذا القرن بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه ووطنه”.

المصدر: موقع المنار