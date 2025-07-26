لبنان

تدابير سير بسبب أعمال تنظيف في نفق المطار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها السبت عن سلسلة من تدابير السير صباح الاحد بسبب تنظيف نفق المطار.

وقال البيان “ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس لنفق المطار على المسلك الغربي المتجه من بيروت باتجاه خلدة، اعتباراً من الساعة 5،00 صباحاً لغاية الساعة 8،00 صباحاً من تاريخ 27-7-2025”.

واضاف البيان “لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية:

منع مرور السيارات في محلة أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي المؤدي الى نفق المطار وتحويله باتجاه الأوزاعي.

منع مرور السيارات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتجاه طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام