لبنان

رحيل الفنان زياد الرحباني عن 69 عامًا بعد صراع مع المرض

توفي الفنان اللبناني زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنته عدة وسائل إعلام لبنانية.

انطلق الراحل في مسيرته الفنية في سنّ مبكرة، وتمحورت أعماله حول نقد الواقع اللبناني والاجتماعي والسياسي بأسلوب فني لافت، ما أسّس له جمهورًا واسعًا في لبنان والعالم العربي. عُرف بانتمائه اليساري، وبتأييده لفكرة المقاومة، وحرصه الدائم على دعم القضية الفلسطينية ومناهضة النظام السياسي التقليدي في لبنان.

وعبّر رئيس الجمهورية، جوزاف عون، عن حزنه لغياب الفنان الكبير، وقال إن “الراحل زياد الرحباني لم يكن مجرد فنان، بل حالة فكرية وثقافية متكاملة، وكان ضميرًا حيًا وصوتًا متمردًا على الظلم، ومرآةً صادقة للمعذبين والمهمشين”.

وقدّم الرئيس عون تعازيه إلى السيدة فيروز والعائلة الرحبانية، مؤكّدًا أن “أعمال الراحل المميزة ستبقى حيّة في ذاكرة اللبنانيين والعرب، تُلهم الأجيال وتذكّرهم بأن الفن يمكن أن يكون مقاومة، وأن الكلمة يمكن أن تكون موقفًا”.

ونعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الفنان الراحل، قائلاً: “اللحن حزين، والكلمات مكسورة الخاطر، والستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني وثقافي وفني ووطني لا يموت”.

وأضاف: “أحرّ التعازي للسيدة فيروز، ولعائلة الرحباني، ولكل اللبنانيين برحيل الفنان المبدع زياد الرحباني، الذي جسّد لبنان ‘الحلو’ كما أحبّه، فنظّمه قصيدة، وعزفه لحنًا، وأنشده أغنية”.

بدوره، قدّم رئيس الحكومة نواف سلام تعازيه، معتبرًا أن “برحيل زياد الرحباني، يفقد لبنان فنانًا مبدعًا استثنائيًا وصوتًا حرًا بقي وفيًا لقيم العدالة والكرامة”.

وأضاف أن “زياد جسّد التزامًا عميقًا بقضايا الإنسان والوطن، ولامس آمال اللبنانيين وآلامهم على مدى عقود”.

المصدر: المنار