عربي وإقليمي

السيد السيستاني: المجاعة في غزة مأساة كبرى وعلى الدول الإسلامية التحرّك فوراً

أصدر المرجعي الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، بياناً حول المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكّداً أن الشعب الفلسطيني المظلوم يعيش ظروفاً حياتية بالغة السوء بعد عامين من القتل والتدمير، مشيراً إلى اتّساع نطاق المجاعة التي لم تستثنِ حتى الأطفال والمرضى وكبار السن.

وقال السيد السيستاني إنه “إذا لم يكن المتوقّع من قوات الاحتلال إلا ممارسة هذا التوحش الفظيع في إطار محاولاتها المتواصلة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، فإن المتوقّع من دول العالم، ولا سيما الدول العربية والإسلامية أن لا تسمح باستمرار هذه المأساة الإنسانية الكبرى”.

لتكثيف الجهود وإيصال المساعدات

كما دعا السيد السيستاني دول العالم إلى “تكثيف جهودها في سبيل وضع حد لها، وممارسة أقصى ما تستطيع لإلزام كيان الاحتلال وحماته لفسح المجال لإيصال المواد الغذائية وسائر المستلزمات المعيشية إلى المدنيين الأبرياء في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان أن “المشاهد المروعة للمجاعة المستشرية في القطاع التي تتناقلها وسائل الإعلام لا تسمح لأي إنسان ذي ضمير أن يهنأ بطعام أو شراب”.

المصدر: مواقع اخبارية