الحزب العربي الديمقراطي يدين الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني

دان الحزب العربي الديمقراطي بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغادر الذي استهدف آلية للجيش اللبناني على طريق الخردلي – جنوب لبنان، وأدى إلى استشهاد عدد من العسكريين أثناء قيامهم بواجبهم الوطني. وقد أسفر الهجوم، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني، عن سقوط ضابطين وجندي شهداء في انتهاكٍ صارخ للسيادة اللبنانية ولجميع القوانين والأعراف الدولية.

وقال إن هذا العدوان يشكل اعتداءً مباشراً على المؤسسة العسكرية الوطنية التي تمثل رمز وحدة لبنان وسيادته، ويؤكد مجدداً استمرار سياسة العدو الإسرائيلي القائمة على استباحة الأراضي اللبنانية واستهداف مؤسسات الدولة وشعبها.

وإذ يتقدم الحزب العربي الديمقراطي بأحر التعازي إلى قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء، فإنه يؤكد وقوفه الكامل إلى جانب الجيش اللبناني في مواجهة الاعتداءات المتكررة، ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق لبنان.

كما جدد الحزب تمسكه بحق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته، ويشدد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.

المصدر: العلاقات الاعلامية