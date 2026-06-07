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    لبنان

    اللجان الشعبية الدولية لمناهضة العدوان تدعو إلى فعالية شعبية في الضاحية الجنوبية لبيروت

      دعت اللجان الشعبية الدولية لمناهضة العدوان إلى المشاركة في فعالية شعبية تحت عنوان “ميداننا… عدونا واحد”، وذلك يوم الأربعاء 10 حزيران 2026 عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

      ومن المقرر أن تُقام الفعالية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ميدان شهداء المقاومة الإسلامية على أوتوستراد الشهيد السيد هادي نصر الله.

      وأكدت الجهة المنظمة في دعوتها أن الفعالية تأتي “بعد كل ما حملته الساحات من صبر وثبات”، مشيرة إلى أن المشاركين سيجتمعون “وفاءً للشهداء، وتمسكاً بالكرامة، وتأكيداً أن الميدان ما زال واحداً”.

      المصدر: العلاقات الاعلامية

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