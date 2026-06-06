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    عربي وإقليمي

    ايران تعزي بشهداء الجيش اللبناني: الاعتداء يؤكد ان الكيان يستبيح لبنان بكل مكوّناته

      عزى المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي بشهداء الجيش اللبناني. وكتب: يؤكّد استهداف العدو الإسرائيلي لعناصر الجيش اللبناني من جديد أن الكيان المحتل، يستبيح لبنان بكل مكوّناته. فهذا العدو لا يفرّق بين جندي ومقاوم ومدني، ولا بين طفل وامرأة وشيخ. فكلّ من على هذه الأرض هدفٌ لعدوانه، وكلّ لبنان شاهدٌ على جرائمه.

      وقال إن استشهاد العميد وسام صبرا، والنقيب إيلي خوري، والعسكري حسن غزال، في الغارة الإسرائيلية المُدانة التي استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي، يُعدّ جريمةً موصوفةً بحق لبنان وجيشه وسيادته، ورسالةً عدوانيةً واضحةً مفادها أن إسرائيل لا تريد للبنان أمناً ولا استقراراً ولا ازدهاراً.
      اضاف: أتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلات الشهداء ورفاقهم في المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش اللبناني، وإلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني. المجد للشهداء، والعار لعدوّ لا يعرف حدوداً للقتل والاعتداء وارتكاب الجرائم بحقّ الآخرين.

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