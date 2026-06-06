وزارة الأشغال تطلق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير وتشغيل مطار القليعات

أقامت وزارة الأشغال العامة والنقل، حفل وضع حجر الأساس والإطلاق الرسمي للمرحلة التنفيذية من مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، كما حضر وزير الاشغال العامة والنقل، وذلك إيذاناً ببدء الأعمال التنفيذية للمشروع الذي تتولى تطويره وتشغيله شركة Sky Lounge Services بعد فوزها بالمزايدة العمومية التي أطلقتها الوزارة وفق أحكام قانون الشراء العام.

ويُشكّل ذلك محطة مفصلية في مسار إعادة تفعيل المطار، بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية والإدارية اللازمة، بما يمهّد لإعادة إدماجه ضمن منظومة النقل الجوي اللبنانية .

وعُرض فيلم تعريفي تناول مسار المشروع ومراحله المختلفة، قبل أن تتوالى الكلمات الرسمية.