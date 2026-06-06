النائب علي المقداد: الرئيس بري صُدم من الاتفاق.. ولا تواصل مباشرا مع الاميركي

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد في تصريح صحافي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “صُدم من الاتفاق”، مشيراً إلى أنه حتى في حال وجود تنسيق مسبق عبر وسطاء، فإنه “لم يكن يتوقع هذه النتيجة”.

وفي سياق متصل، علّق المقداد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود تواصل مع حزب الله، مؤكداً أنه “لا يوجد أي تواصل مباشر مع الأميركي، لا مع ترامب ولا مع غيره”.

وأوضح أن قنوات التواصل تتم حصراً عبر وسطاء ودول، مشيراً إلى أن أطرافاً مثل قطر والسعودية ومصر تتولى نقل الرسائل أو إدارة الاتصالات غير المباشرة، سواء مع الدولة اللبنانية أو عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري.