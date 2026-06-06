برنامج الأغذية العالمي: الملايين يتعرضون للجوع بسبب الحرب ضد إيران



أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الحرب ضد إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذرا من تعرض هؤلاء للجوع الحاد بالفعل إذا تصاعد الصراع وظلت أسعار النفط مرتفعة.



وقال البرنامج إن تحليلا أجري في ثلاث دول معرضة للخطر وجد أن 5ر2 مليون شخص إضافي في الصومال و3ر2 مليون في أفغانستان و3ر1 مليون في سريلانكا يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.



وفي اذار/مارس، توقع برنامج الأغذية العالمي أن 45 مليون شخص قد يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية حزيران/يونيو. وسيكون هذا بالإضافة إلى 318 مليون شخص حول العالم يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.



وقال كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، للصحفيين بالأمم المتحدة: “ما زلنا متمسكين بهذا التوقع. ويرجع ذلك أساسا إلى أن الارتباط بين أسعار الطاقة والغذاء وثيق للغاية في العديد من الأماكن، وأيضا إلى أن الناس في الدول الأكثر فقرا ينفقون بالفعل كل أموالهم على الغذاء، وبالتالي عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، فإنهم يأكلون أقل.”



وقال برنامج الأغذية العالمي في تقريره، الذي تم توزيعه في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن أزمة الشرق الأوسط تولد “تداعيات كبيرة”، خاصة على أسعار المواد الغذائية والوقود، وتعطل التجارة.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها روما، إن هذه العوامل تتفاعل وتؤثر بسرعة على الأمن الغذائي وسبل العيش، خاصة في البلدان الضعيفة بالفعل.



وأضاف برنامج الأغذية العالمي: “من المتوقع أن تشتد هذه التأثيرات في الأشهر المقبلة، حتى لو تراجعت الأزمة في الشرق الأوسط”.

المصدر: أب