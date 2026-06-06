العصف الماكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الجمعة 5-6-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 05/06/2026، 32 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 18:30 أمس الخميس 04-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة العويضة بمسيّرتين انقضاضيّتين.

2- السّاعة 22:35 أمس الخميس 04-06-2026 كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم باتّجاه الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندوريّة، وعند وصول القوّة إلى نقطة المكمن، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عدد من العبوات الناسفة بالقوّة المتقدّمة وأوقعوا إصابات مؤكّدة بين أفرادها. بعدها عمد العدوّ إلى سحب إصاباته تحت غطاء دخانيّ كثيف، ثمّ استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعيّ.

3- السّاعة 23:00 أمس الخميس 04-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

4- السّاعة 23:30 أمس الخميس 04-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بصلية صاروخيّة نوعيّة.

5- السّاعة 23:30 أمس الخميس 04-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بصلية صاروخيّة نوعيّة.

6- السّاعة 23:30 أمس الخميس 04-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

7- السّاعة 23:30 أمس الخميس 04-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة.

8- السّاعة 00:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بصاروخ نوعيّ.

9- السّاعة 00:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة البالوع في أطراف بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة.

10- السّاعة 01:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية الشرقيّة لبلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

11- السّاعة 02:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

12- السّاعة 03:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية الشرقيّة لبلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

13- السّاعة 03:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشّقيف بقذائف المدفعيّة.

14- السّاعة 03:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشّقيف بصلية صاروخيّة.

15- بين السّاعة 07:15 و الساعة 07:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية الشرقيّة لبلدة زوطر الشرقيّة بِصَليتَين صاروخيّتين.

16- السّاعة 12:20 استهداف آليّة إتصالات عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وشوهدت تحترق.

17- السّاعة 12:50 استهداف آليّة نميرا عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وشوهدت تحترق.

18- السّاعة 13:10 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بصلية صاروخيّة.

19- السّاعة 13:10 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

20- السّاعة 14:00 استهداف دبّابة ميركافا في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بمسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

21- السّاعة 14:00 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

22- السّاعة 14:25 استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بمسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

23- السّاعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بقذائف المدفعيّة.

24- السّاعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بصلية صاروخيّة.

25- السّاعة 15:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بقذائف المدفعيّة.

26- السّاعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بصلية صاروخيّة.

27- السّاعة 17:00 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض جو.

28- السّاعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة الطيري بصلية صاروخيّة.

29- السّاعة 18:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعيّة.

30- السّاعة 19:15 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء منطقة الزهراني بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع.

31- السّاعة 20:30 تصدي لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء ساحل الزهراني بصاروخ أرض – جوّ.

32- السّاعة 22:40 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء بلدة الشرقيّة بالأسلحة المناسبة وإجبارها على التراجع.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي